За решетку на двое суток. В Рязанской области арестовали водителей за тонировку

Двух скопинских водителей, которые не выполнили требования полицейских, арестовали на двое суток. Об этом сообщила
Отмечается, что в октябре сотрудники ГИБДД остановили на улице райцентра автомобиль Volkswagen. На стеклах автомобиля была тонировка, которая не соответсовала установленным требованиям.
На водителя автомобиля — 24-летнего жителя Скопинского района — составили протокол об административном нарушении. Через день за такое же нарушение остановили 24-летнего водителя Лады Приоры.
В начале ноября стражи порядка вновь поймали нарушителей и зафиксировали, что на стеклах все та же «глухая» тонировка.
Материалы направили в суд, который назначил мужчинам наказание в виде двух суток ареста. Их отправили в спецприемник.
По данным ГИБДД, в этом году в Рязанской области излишняя тонировка стала сопутствующим нарушением ПДД, которое привело к 22 ДТП. В этих происшествиях повредили 44 автомобиля, погибли два человека, пострадали 32 взрослых человека и пятеро детей.