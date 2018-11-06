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18:30, 6 ноября 2018 1 420
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За решетку на двое суток. В Рязанской области арестовали водителей за тонировку 1

За решетку на двое суток. В Рязанской области арестовали водителей за тонировку

Фото: УМВД по Рязанской области

Двух скопинских водителей, которые не выполнили требования полицейских, арестовали на двое суток. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что в октябре сотрудники ГИБДД остановили на улице райцентра автомобиль Volkswagen. На стеклах автомобиля была тонировка, которая не соответсовала установленным требованиям.

На водителя автомобиля — 24-летнего жителя Скопинского района — составили протокол об административном нарушении. Через день за такое же нарушение остановили 24-летнего водителя Лады Приоры.

В начале ноября стражи порядка вновь поймали нарушителей и зафиксировали, что на стеклах все та же «глухая» тонировка.

Материалы направили в суд, который назначил мужчинам наказание в виде двух суток ареста. Их отправили в спецприемник.

По данным ГИБДД, в этом году в Рязанской области излишняя тонировка стала сопутствующим нарушением ПДД, которое привело к 22 ДТП. В этих происшествиях повредили 44 автомобиля, погибли два человека, пострадали 32 взрослых человека и пятеро детей.


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