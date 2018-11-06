День народного единства и взрыв газа. Главные новости выходных, 3-5 ноября

Завершились праздничные выходные, с которых начался ноябрь. Пришло время вспомнить, о чем говорили рязанцы в этот уикэнд.

Около 18:00 3 ноября в четырех километрах юго-восточнее населенного пункта Унгор произошел разрыв газопровода, после — взрыв газа и пожар. Из-за ЧП газа не было у 75 потребителей, его подачу восстановили вечером в воскресенье. Работы на газопроводе завершили 5 ноября.

В результате этого происшествия никто не пострадал, однако без жертв не обошлось на рязанских дорогах, где случилось несколько ДТП.

Около 19:20 3 ноября на трассе Москва-Егорьевск-Тума-Касимов около деревни Давыдово насмерть сбили 52-летнюю женщину . По предварительной информации, она перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Примерно в 21:00 на улице Циолковского под машину попал пешеход . По словам очевидцев, пострадавшей оказалась 15-летняя девочка, ее доставили в больницу. Еще одно ДТП с пешеходом произошло вечером 4 ноября в Приокском.

Кроме того, 3 ноября в Сасове с балкона пятиэтажки упала девушка . По словам ее подруги, 28-летняя пострадавшая умерла в реанимации спустя два часа после падения. А в рязанском баре мужчина с пистолетом угрожал убить женщину .

4 ноября в Рязани праздновали День народного единства. В областном центре освятили часовню Всех Святых и устроили концерт. Торжества прошли в Соборном парке.