День народного единства и взрыв газа. Главные новости выходных, 3-5 ноября

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Завершились праздничные выходные, с которых начался ноябрь. Пришло время вспомнить, о чем говорили рязанцы в этот уикэнд.
Около 18:00 3 ноября в четырех километрах юго-восточнее населенного пункта Унгор произошел разрыв газопровода, после — взрыв газа и пожар. Из-за ЧП газа не было у 75 потребителей, его подачу восстановили вечером в воскресенье. Работы на газопроводе завершили 5 ноября.
В результате этого происшествия никто не пострадал, однако без жертв не обошлось на рязанских дорогах, где случилось несколько ДТП.
Около 19:20 3 ноября на трассе Москва-Егорьевск-Тума-Касимов около деревни Давыдово насмерть сбили 52-летнюю женщину. По предварительной информации, она перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Примерно в 21:00 на улице Циолковского под машину попал пешеход. По словам очевидцев, пострадавшей оказалась 15-летняя девочка, ее доставили в больницу. Еще одно ДТП с пешеходом произошло вечером 4 ноября в Приокском.
Кроме того, 3 ноября в Сасове с балкона пятиэтажки упала девушка. По словам ее подруги, 28-летняя пострадавшая умерла в реанимации спустя два часа после падения. А в рязанском баре мужчина с пистолетом угрожал убить женщину.
4 ноября в Рязани праздновали День народного единства. В областном центре освятили часовню Всех Святых и устроили концерт. Торжества прошли в Соборном парке.
В эти же выходные по Первому каналу показали рязанских десантников, которые получили президентский приз на «Голосящем КиВиНе» в Светлогорске. А по ТНТ вышел очередной выпуск шоу «Танцы», где также участвует представитель Рязани. Игорь Котов прошел все отборы и попал в команду наставницы Татьяны Денисовой.