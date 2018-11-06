Австралиец умер из-за съеденного на спор слизня

Австралийский регбист Сэм Баллард скончался от заболевания, полученного из-за съеденного восемь лет назад садового слизня, пишет
19-летний Баллард съел слизня во время вечеринки. Через какое-то время он попал в больницу, где врачи диагностировали у него заражение «крысиным цепнем»: этот паразит обитает в организме грызунов, но переносчиками могут быть слизни. Молодой человек впал в кому на 470 дней, после этого он еще семь лет был парализован.
Как отмечает издание, перед смертью 28-летний Баллард смог попрощаться с близкими друзьями и семьей.