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14:01, 6 ноября 2018 186
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Австралиец умер из-за съеденного на спор слизня

Австралиец умер из-за съеденного на спор слизня

Фото: Pixabay.com

Австралийский регбист Сэм Баллард скончался от заболевания, полученного из-за съеденного восемь лет назад садового слизня, пишет Independent.

19-летний Баллард съел слизня во время вечеринки. Через какое-то время он попал в больницу, где врачи диагностировали у него заражение «крысиным цепнем»: этот паразит обитает в организме грызунов, но переносчиками могут быть слизни. Молодой человек впал в кому на 470 дней, после этого он еще семь лет был парализован.

Как отмечает издание, перед смертью 28-летний Баллард смог попрощаться с близкими друзьями и семьей.


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