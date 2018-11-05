Загоревшуюся в Рязани дачу тушили 15 пожарных

Вечером в воскресенье, 4 ноября, в Рязани загорелась дача. На место выезжали 15 пожарных,
О возгорании сообщили в 18:54. Огонь уничтожил двухэтажный дом.
На пожаре никто не пострадал.
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Вечером в воскресенье, 4 ноября, в Рязани загорелась дача. На место выезжали 15 пожарных,
О возгорании сообщили в 18:54. Огонь уничтожил двухэтажный дом.
На пожаре никто не пострадал.
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