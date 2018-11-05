Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:15, 5 ноября 2018 646
 0    0

Загоревшуюся в Рязани дачу тушили 15 пожарных

Загоревшуюся в Рязани дачу тушили 15 пожарных

Вечером в воскресенье, 4 ноября, в Рязани загорелась дача. На место выезжали 15 пожарных, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

О возгорании сообщили в 18:54. Огонь уничтожил двухэтажный дом.

На пожаре никто не пострадал.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
8:37, 5 ноября 2018
На Первомайском проспекте столкнулись «Опель» и «десятка»
8:15, 5 ноября 2018
Загоревшуюся в Рязани дачу тушили 15 пожарных
19:02, 4 ноября 2018
На парковке у ТЦ «Премьер» легковушка врезалась во внедорожник
18:06, 4 ноября 2018
Бурятия и Забайкалье вошли в состав ДФО
17:15, 4 ноября 2018
В Рязани в День народного единства освятили часовню и устроили концерт 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 708
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
18:39, 3 ноября 2018 22 162
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 21 328
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 20 508
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 1
17:44, 28 октября 2018 19 609
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 13
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум