В Самарской области «Инфинити» насмерть сбила автоинспектора

В Самарской области Infinity насмерть сбила инспектора ДПС. Также погиб один из пассажиров автомобиля, передает РИА «
В понедельник, 5 ноября, в 1:20 на 925 километре трассы М-5 «Урал» у села Печерское Сызранского района автоинспектор пытался остановить Infinity за превышение скорости и обгон по «встречке». По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, наехал на инспектора, после чего машина оказалась в кювете.
Инспектор ДПС 1994 года рождения погиб на месте. Водитель получил многочисленные травмы. Но от госпитализации отказался.
По данным портала «Маленькая Сызрань», погибший пассажир вылетел через окно. По данным портала, молодые люди купили автомобиль и гнали его из Пензы.