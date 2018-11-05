Спортсмен проплыл вокруг Великобритании за 155 дней

Спортсмен Росс Эджли проплыл вокруг Великобритании за 155 дней. Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса как первый человек, сделавший это, передает РИА «
33-летний британец отправился в заплыв из города Маргит в графстве Кент на юго-востоке Англии 1 июня. Он преодолел 1 780 миль (около 2 864 километров), ни разу не выйдя на сушу. В некоторые дни мужчина плыл по 12 часов в день.
Эджли рассказал, что съел более 500 бананов и потерял около 500 тысяч калорий. Во время заплыва у него «отказывал» язык от соленой воды и болело плечо, ему натирал гидрокостюм.
До этого Росс Эджли дважды попала в Книгу рекордов Гиннеса. В феврале 2016 года он преодолел марафон, таща за собой автомобиль. Два месяца спустя он за 19 часов забрался на канате на высоту, равную высоте Эвереста.