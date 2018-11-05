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10:05, 5 ноября 2018 1 009
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Спортсмен проплыл вокруг Великобритании за 155 дней

Спортсмен проплыл вокруг Великобритании за 155 дней

Спортсмен Росс Эджли проплыл вокруг Великобритании за 155 дней. Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса как первый человек, сделавший это, передает РИА «Новости».

33-летний британец отправился в заплыв из города Маргит в графстве Кент на юго-востоке Англии 1 июня. Он преодолел 1 780 миль (около 2 864 километров), ни разу не выйдя на сушу. В некоторые дни мужчина плыл по 12 часов в день.

Эджли рассказал, что съел более 500 бананов и потерял около 500 тысяч калорий. Во время заплыва у него «отказывал» язык от соленой воды и болело плечо, ему натирал гидрокостюм.

До этого Росс Эджли дважды попала в Книгу рекордов Гиннеса. В феврале 2016 года он преодолел марафон, таща за собой автомобиль. Два месяца спустя он за 19 часов забрался на канате на высоту, равную высоте Эвереста.


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