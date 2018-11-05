СМИ назвали самые грязные города Европы

Независимый сайт numbeo.com опубликовал
В тройку самых загрязненных городов вошли:
- Тетово (Македония) — среднегодовой показатель индекса загрязнения 97,57;
- Неаполь (Италия) — среднегодовой показатель индекса загрязнения 84,61;
- Скопье (Македония) — среднегодовой показатель индекса загрязнения 82,17.
Самыми чистыми европейскими городами оказались:
- Хельсинки (Финляндия) — показатель 13,49;
- Рейкьявик (Исландия) — показатель 15,57;
- Цюрих (Швейцария) — показатель 16,42;
- Стокгольм (Швеция) — показатель 16,62.
Санкт-Петербург занял 17 место (64,47), Москва — 19 место (63,02).