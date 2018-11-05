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21:40, 5 ноября 2018 541
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СМИ назвали самые грязные города Европы

СМИ назвали самые грязные города Европы

Независимый сайт numbeo.com опубликовал рейтинг самых загрязненных городов Европы Pollution Index 2018 Mid-Year. Список составили на основе опроса пользователей портала.

В тройку самых загрязненных городов вошли:

  • Тетово (Македония) — среднегодовой показатель индекса загрязнения 97,57;
  • Неаполь (Италия) — среднегодовой показатель индекса загрязнения 84,61;
  • Скопье (Македония) — среднегодовой показатель индекса загрязнения 82,17.

Самыми чистыми европейскими городами оказались:

  • Хельсинки (Финляндия) — показатель 13,49;
  • Рейкьявик (Исландия) — показатель 15,57;
  • Цюрих (Швейцария) — показатель 16,42;
  • Стокгольм (Швеция) — показатель 16,62.

Санкт-Петербург занял 17 место (64,47), Москва — 19 место (63,02).


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