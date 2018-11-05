Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:30, 5 ноября 2018 3 218
 0    0

Рязанцы стали вдвое реже жаловаться в Банк России

Рязанцы стали вдвое реже жаловаться в Банк России

Рязанцы стали вдвое реже жаловаться в Банк России. Такие данные предоставили в региональной пресс-службе.

В сентябре зафиксировали самый низкий показатель с начала года — 56 обращений. С января по октябрь это число составляло от 98 до 132 в месяц.

Отмечается, что чаще всего рязанцы жаловались на банки — невозможность выполнения обязательств по кредитному договору, качество обслуживания, навязывание дополнительных услуг.

На втором по популярности месте обращения по вопросам страховых компаний.

С жалобой в Банк России можно обратиться через интернет-приемную на сайте, а также через контактный центр по телефону.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

предыдущая новость
В Кирицах произошел пожар
cледующая новость
В Рязанском районе горел жилой дом
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:30, 5 ноября 2018
Рязанцы стали вдвое реже жаловаться в Банк России
17:14, 5 ноября 2018
Рязанцам напомнили правила безопасности при обращении с газом
16:08, 5 ноября 2018
По Первому каналу показали рязанских десантников, получивших президентский КиВиН в Светлогорске
15:42, 5 ноября 2018
Жительница Сасова незаконно прописала у себя молодого иностранца
14:36, 5 ноября 2018
Во Франции продали «прощальное» письмо Бодлера
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 760
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
18:39, 3 ноября 2018 22 889
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 21 829
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 20 984
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 1
17:44, 28 октября 2018 19 724
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 13
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум