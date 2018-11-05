Рязанцы стали вдвое реже жаловаться в Банк России. Такие данные предоставили в региональной пресс-службе.
В сентябре зафиксировали самый низкий показатель с начала года — 56 обращений. С января по октябрь это число составляло от 98 до 132 в месяц.
Отмечается, что чаще всего рязанцы жаловались на банки — невозможность выполнения обязательств по кредитному договору, качество обслуживания, навязывание дополнительных услуг.
На втором по популярности месте обращения по вопросам страховых компаний.
С жалобой в Банк России можно обратиться через интернет-приемную на