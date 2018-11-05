Рязанцам напомнили правила безопасности при обращении с газом. Информацию опубликовали на
Отмечается, что чаще всего трагедии происходят из-за неисправности газового оборудования. При обнаружении запаха газа необходимо:
- оповестить окружающих о мерах предосторожности;
- исключить использование открытого огня и электроприборов, перекрыть кран на плите, перекрыть газовую трубу;
- проветрить загазованное помещение;
- вызвать аварийную службу (104, 04);
- покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы.
Кроме того, зимой в частных домах нужно периодически проверять вентиляционные каналы на предмет обмерзания и закупорки.