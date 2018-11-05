Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:14, 5 ноября 2018 133
 0    0

Рязанцам напомнили правила безопасности при обращении с газом

Рязанцам напомнили правила безопасности при обращении с газом

Рязанцам напомнили правила безопасности при обращении с газом. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что чаще всего трагедии происходят из-за неисправности газового оборудования. При обнаружении запаха газа необходимо:

  • оповестить окружающих о мерах предосторожности;
  • исключить использование открытого огня и электроприборов, перекрыть кран на плите, перекрыть газовую трубу;
  • проветрить загазованное помещение;
  • вызвать аварийную службу (104, 04);
  • покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы.

Кроме того, зимой в частных домах нужно периодически проверять вентиляционные каналы на предмет обмерзания и закупорки.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:14, 5 ноября 2018
Рязанцам напомнили правила безопасности при обращении с газом
16:08, 5 ноября 2018
По Первому каналу показали рязанских десантников, получивших президентский КиВиН в Светлогорске
15:42, 5 ноября 2018
Жительница Сасова незаконно прописала у себя молодого иностранца
14:36, 5 ноября 2018
Во Франции продали «прощальное» письмо Бодлера
13:11, 5 ноября 2018
В Путятинском районе восстановили газопровод после взрыва
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Новый пакет законодательных инициатив позволит решить наиболее острые вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 755
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
18:39, 3 ноября 2018 22 720
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 21 716
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 20 886
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 1
17:44, 28 октября 2018 19 702
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 13
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум