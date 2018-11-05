Готовим кошельки. Что подорожает в 2019 году

В ближайшее время в России подорожают практически все товары и услуги. С 2019 года правительство
Кроме того, в следующем году дважды будут увеличивать тарифы ЖКХ (в январе и июле).
Нефтедобывающие компании также хотят
Как пишет
По данным «
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Фото: Pixabay.com
В ближайшее время в России подорожают практически все товары и услуги. С 2019 года правительство
Кроме того, в следующем году дважды будут увеличивать тарифы ЖКХ (в январе и июле).
Нефтедобывающие компании также хотят
Как пишет
По данным «
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