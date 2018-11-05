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12:15, 5 ноября 2018 182
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Готовим кошельки. Что подорожает в 2019 году 1

Готовим кошельки. Что подорожает в 2019 году

Фото: Pixabay.com

В ближайшее время в России подорожают практически все товары и услуги. С 2019 года правительство поднимет налог на добавленную стоимость с 18% до 20%.

Кроме того, в следующем году дважды будут увеличивать тарифы ЖКХ (в январе и июле).

Нефтедобывающие компании также хотят поднять цены: они жалуются на убытки, которые терпят из-за искусственной заморозки стоимости топлива.

Как пишет РБК, жара 2018 года скажется на стоимости курятины (летом снизилось поголовье птицы). Дороже будут хлеб и сахар.

По данным «Коммерсанта», правительство планирует поднять экологический налог. Это приведет к подорожанию всего, что продают в пластиковой таре.


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