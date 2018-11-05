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20:53, 5 ноября 2018 253
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Черчесов определился с составом сборной России на матчах с Германией и Швецией

Черчесов определился с составом сборной России на матчах с Германией и Швецией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с составом на товарищеский матч с Германией и встречу группового этапа Лиги наций со Швецией. Список опубликовали на официальном сайте РФС.

Вратари:

  • Маринато Гилерме («Локомотив», Москва);
  • Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург);
  • Антон Шунин («Динамо», Москва).

Защитники:

  • Георгий Джикия («Спартак», Москва);
  • Федор Кудряшов («Рубин», Казань);
  • Егор Сорокин («Рубин», Казань);
  • Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция);
  • Константин Рауш («Динамо», Москва);
  • Андрей Семенов («Ахмат», Грозный);
  • Кирилл Набабкин (ЦСКА, Москва);
  • Марио Фернандес (ЦСКА, Москва).

Полузащитники:

  • Ильзат Ахметов (ЦСКА, Москва);
  • Юрий Газинский («Краснодар»);
  • Александр Головин («Монако», Франция);
  • Роман Зобнин («Спартак», Москва);
  • Александр Ерохин («Зенит», Санкт-Петербург);
  • Далер Кузяев («Зенит», Санкт-Петербург);
  • Алексей Ионов (ФК «Ростов»);
  • Руслан Камболов («Рубин», Казань);
  • Алексей Миранчук («Локомотив», Москва);
  • Антон Миранчук («Локомотив», Москва);
  • Денис Черышев («Валенсия», Испания).

Нападающие:

  • Артем Дзюба («Зенит», Санкт-Петербург);
  • Антон Заболотный («Зенит», Санкт-Петербург);
  • Дмитрий Полоз («Рубин», Казань);
  • Федор Чалов (ЦСКА, Москва).

Подготовку к матчу футболисты начнут 12 ноября в Новогорске. Контрольный матч с немцами пройдет 15 ноября в Лейпциге, 20 ноября сборная сыграет в Стокгольме со шведами.

Фото РФС


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