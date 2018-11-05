Черчесов определился с составом сборной России на матчах с Германией и Швецией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с составом на товарищеский матч с Германией и встречу группового этапа Лиги наций со Швецией. Список опубликовали на официальном сайте РФС.
Вратари:
Маринато Гилерме («Локомотив», Москва);
Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург);
Антон Шунин («Динамо», Москва).
Защитники:
Георгий Джикия («Спартак», Москва);
Федор Кудряшов («Рубин», Казань);
Егор Сорокин («Рубин», Казань);
Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция);
Константин Рауш («Динамо», Москва);
Андрей Семенов («Ахмат», Грозный);
Кирилл Набабкин (ЦСКА, Москва);
Марио Фернандес (ЦСКА, Москва).
Полузащитники:
Ильзат Ахметов (ЦСКА, Москва);
Юрий Газинский («Краснодар»);
Александр Головин («Монако», Франция);
Роман Зобнин («Спартак», Москва);
Александр Ерохин («Зенит», Санкт-Петербург);
Далер Кузяев («Зенит», Санкт-Петербург);
Алексей Ионов (ФК «Ростов»);
Руслан Камболов («Рубин», Казань);
Алексей Миранчук («Локомотив», Москва);
Антон Миранчук («Локомотив», Москва);
Денис Черышев («Валенсия», Испания).
Нападающие:
Артем Дзюба («Зенит», Санкт-Петербург);
Антон Заболотный («Зенит», Санкт-Петербург);
Дмитрий Полоз («Рубин», Казань);
Федор Чалов (ЦСКА, Москва).
Подготовку к матчу футболисты начнут 12 ноября в Новогорске. Контрольный матч с немцами пройдет 15 ноября в Лейпциге, 20 ноября сборная сыграет в Стокгольме со шведами.