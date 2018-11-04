В воскресенье, 4 ноября, в Тюменской области автобус с детьми-гимнастами попал в массовую аварию. Пострадали два водителя, передает РИА «
ДТП произошло на 448-м километре ремонтируемой дороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Автовоз Volvo въехал в три машины, стоявшие у светофора. Среди них был автобус с 28 детьми.
По предварительным данным, водитель автовоза не сразу заметил светофор и не предпринял меры безопасности. Он получил травму грудной клетки. Также пострадал водитель Hyundai Solaris.
Пассажиры автобуса не пострадали.