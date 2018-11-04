Потребителям в Рязанской области в ближайшее время восстановят газоснабжение

В ближайшее время планируют восстановить газоснабжение потребителей, оставшихся без газа из-за аварии на магистральном путепроводе в Путятинском районе. Об этом сообщил
Авария
Газопровод перекрыли на участке 1 816-1 865 км. Выгорание газа шло до 23:00 субботы, 3 ноября.
Из-за аварии газоснабжение прекратили у 75 потребителей.
По состоянию на 8:00 воскресенья, 4 ноября, на месте происшествия завершили земляные работы. Специалисты начали продувать газопровод, чтобы вытеснить газовоздушную смесь и провести огневые работы.
В сообщении отметили, что газоснабжение планируют восстановить к 10:00 4 ноября, завершить аварийно-восстановительные работы — к 20:00 5 ноября.
Напомним, при пожаре