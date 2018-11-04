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8:57, 4 ноября 2018 1 619
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Потребителям в Рязанской области в ближайшее время восстановят газоснабжение

Потребителям в Рязанской области в ближайшее время восстановят газоснабжение

В ближайшее время планируют восстановить газоснабжение потребителей, оставшихся без газа из-за аварии на магистральном путепроводе в Путятинском районе. Об этом сообщил Ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

Авария произошла около 18:00 в субботу, 3 ноября, в Путятинской районе в четырех километрах юго-восточнее населенного пункта Унгор. На 1857 км газопровода «Средняя Азия — Центр III» диаметром 1200 мм произошел разрыв с последующим возгоранием.

Газопровод перекрыли на участке 1 816-1 865 км. Выгорание газа шло до 23:00 субботы, 3 ноября.

Из-за аварии газоснабжение прекратили у 75 потребителей.

По состоянию на 8:00 воскресенья, 4 ноября, на месте происшествия завершили земляные работы. Специалисты начали продувать газопровод, чтобы вытеснить газовоздушную смесь и провести огневые работы.

В сообщении отметили, что газоснабжение планируют восстановить к 10:00 4 ноября, завершить аварийно-восстановительные работы — к 20:00 5 ноября.

Напомним, при пожаре никто не пострадал. Следователи начали проверку по факту произошедшего.


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