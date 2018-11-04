На парковке у ТЦ «Премьер» легковушка врезалась во внедорожник

Вечером в воскрсенье, 4 ноября, на выезде с парковки у ТЦ «Премьер» легковая машина врезалась во внедорожник. Судя по снимку, у автомобилей незначительные повреждения.
Ранее авария с внедорожником
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Вечером в воскрсенье, 4 ноября, на выезде с парковки у ТЦ «Премьер» легковая машина врезалась во внедорожник. Судя по снимку, у автомобилей незначительные повреждения.
Ранее авария с внедорожником
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