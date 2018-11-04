Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:02, 4 ноября 2018 177
 0    0

На парковке у ТЦ «Премьер» легковушка врезалась во внедорожник

На парковке у ТЦ «Премьер» легковушка врезалась во внедорожник

Вечером в воскрсенье, 4 ноября, на выезде с парковки у ТЦ «Премьер» легковая машина врезалась во внедорожник. Судя по снимку, у автомобилей незначительные повреждения.

Ранее авария с внедорожником произошла на улице Вокзальной.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:02, 4 ноября 2018
На парковке у ТЦ «Премьер» легковушка врезалась во внедорожник
18:06, 4 ноября 2018
Бурятия и Забайкалье вошли в состав ДФО
17:15, 4 ноября 2018
В Рязани в День народного единства освятили часовню и устроили концерт 1
16:01, 4 ноября 2018
В Путятинском районе восстановили газоснабжение после взрыва
13:58, 4 ноября 2018
В День народного единства Рокотянская напомнила рязанцам об уроках истории
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Самосознание малороссийского народа и автокефалия Украинской Церкви

Самосознание малороссийского народа и автокефалия Украинской Церкви

Какая страшная трагедия самосознания. Но как она произошла?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 690
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
18:39, 3 ноября 2018 20 873
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 20 418
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 19 590
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 1
17:44, 28 октября 2018 19 379
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 13
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум