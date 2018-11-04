Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:29, 4 ноября 2018 287
 0    0

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В воскресенье, 4 ноября, в Рязанской области ожидается сильный туман. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В первой половине дня на территории области ожидается туман с видимостью 200-500 метров.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
8:29, 4 ноября 2018
В Рязанской области объявили метеопредупреждение
15:03, 3 ноября 2018
В воскресенье в Рязанской области будет тепло и дождливо. Прогноз погоды
10:22, 3 ноября 2018
Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на жизнь россиян
13:26, 2 ноября 2018
В субботу в Рязанской области потеплеет до +9 градусов. Прогноз погоды
9:55, 2 ноября 2018
Причину запаха газа в Рязани не установили 12
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Новый пакет законодательных инициатив позволит решить наиболее острые вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 677
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
11:27, 21 октября 2018 22 918
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
17:44, 28 октября 2018 19 306
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 13
21:03, 31 октября 2018 18 202
В Рязани выбрали участниц «Топ-модель России 2018». Фото 5
10:30, 25 октября 2018 17 251
В рязанской спортшколе подросток умер на глазах у тренера. Подробности
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум