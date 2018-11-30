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15:31, 30 ноября 2018 152
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За год в Рязанской области выявили 248 ВИЧ-инфицированных

За год в Рязанской области выявили 248 ВИЧ-инфицированных

В Рязанской области по состоянию на 1 ноября выявили 248 ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Паненкова на круглом столе, в пятницу, 30 ноября.

Пресс-конференция прошла в рамках всемирного дня борьбы со СПИДом, который проводят 1 декабря. В этом году он проходит под девизом: «Узнай свой ВИЧ-статус».

Как рассказала Паненкова, показатели заболеваемости в области на среднем уровне. Всего в регионе зарегистрировали 3325 человек с ВИЧ-инфекцией.

«Наиболее пораженными районами по-прежнему остаются Скопинский, Пронский, Рязанский, Михайловский, — отметила Паненкова. — Среди регистрирующихся имеются иностранные граждане».

В 2018 году Роспотребнадзор проверил более 80 лечебных учреждений на передачу инфекций в медицинских и образовательных учреждениях.

«Нас волнует старшая группа от 35 до 50 лет, где распространение ВИЧ приобретает наибольшие темпы», — заявила главврач рязанского кожно-венерологического диспансера Марина Тарасова.

Начальник управления министерства образования области Надежда Куликова рассказала о мероприятиях по профилактике, которые пройдут в рамках дня борьбы со СПИДом.

«С 26 ноября по 7 декабря в образовательных учреждениях пройдут уроки, конференции, круглые столы для обучающихся, педагогических работников и родителей», — сообщила Куликова.

Справка

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. Его провозгласили в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью привлечения внимания мировой общественности к необходимости борьбы с этим заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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