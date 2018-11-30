За год в Рязанской области выявили 248 ВИЧ-инфицированных

В Рязанской области по состоянию на 1 ноября выявили 248 ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Паненкова на круглом столе, в пятницу, 30 ноября.
Пресс-конференция прошла в рамках всемирного дня борьбы со СПИДом, который проводят 1 декабря. В этом году он проходит под девизом: «Узнай свой ВИЧ-статус».
Как рассказала Паненкова, показатели заболеваемости в области на среднем уровне. Всего в регионе зарегистрировали 3325 человек с ВИЧ-инфекцией.
«Наиболее пораженными районами по-прежнему остаются Скопинский, Пронский, Рязанский, Михайловский, — отметила Паненкова. — Среди регистрирующихся имеются иностранные граждане».
В 2018 году Роспотребнадзор проверил более 80 лечебных учреждений на передачу инфекций в медицинских и образовательных учреждениях.
«Нас волнует старшая группа от 35 до 50 лет, где распространение ВИЧ приобретает наибольшие темпы», — заявила главврач рязанского кожно-венерологического диспансера Марина Тарасова.
Начальник управления министерства образования области Надежда Куликова рассказала о мероприятиях по профилактике, которые пройдут в рамках дня борьбы со СПИДом.
«С 26 ноября по 7 декабря в образовательных учреждениях пройдут уроки, конференции, круглые столы для обучающихся, педагогических работников и родителей», — сообщила Куликова.
Справка
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. Его провозгласили в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью привлечения внимания мировой общественности к необходимости борьбы с этим заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).