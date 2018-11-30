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12:18, 30 ноября 2018 936
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В Рязань вновь приехала делегация из Мюнстера

В Рязань вновь приехала делегация из Мюнстера

В Рязань вновь приехала делегация в составе студентов из города-побратима Мюнстера. Об этом сообщил сайт мэрии.

В 2019 году партнерству Мюнстера и Рязани исполнится 30 лет, по этому случаю РГУ имени Есенина организовал проект «Дружим городами».

С гостями встретились глава Рязани Юлия Рокотянская и и.о. главы администрации Сергей Карабасов.

«В ближайшие дни вы посетите музеи, развлекательные комплексы, прогуляетесь по зимней Рязани, которую мы сейчас активно украшаем к новогодним праздникам, — подчеркнул Карабасов, приветствуя студентов. — Уверен, что эта поездка станет не просто полезной в плане общения и обмена опытом, но и принесет много положительных эмоций, чтобы вам хотелось вернуться сюда вновь».

Представители делегации поблагодарили рязанцев за теплый прием и выразили надежду на то, что дружба между городами с каждым годом будет крепнуть, а совместная работа будет «такой же продуктивной». В завершение встречи гостям вручили памятные подарки о Рязани.

Отмечается, что гости из Мюнстера посетят с экскурсиями музей-усадьбу академика Павлова, художественный музей, детский технопарк «Кванториум», Рязанский кремль и центр уличного спорта «Под мостом» в Лесопарке.


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