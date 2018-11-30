В Михайлове сторож украл школьное оборудование из учительской

В Михайлове задержали мужчину, который украл школьное оборудование. Об этом сообщила
В полицию обратился руководитель средней школы села Козловка. Он обнаружил, что из методического кабинета школы пропали ноутбук, микшерский пульт и акустические колонки.
Выяснилось, что к хищению причастен 26-летний местный житель — сторож школы. Мужчину разыскали и опросили. Однако он отрицал случившееся. В его доме полицейские не обнаружили краденое.
После этого стражи порядка решили еще раз опросить подозреваемого. Мужчина путался в показаниях, а потом признался в случившемся и указал место, где спрятал краденное. Похищенное изъяли.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.