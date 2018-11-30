В пятницу и выходные в Рязани будут массово останавливать водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Автоинспекторы в предстоящие дни проведут рейды по поиску пьяных водителей. Мероприятия пройдут, в том числе, на улицах областного и районных центров.
«Эта мера позволит охватить наибольшую территорию», — говорится в сообщении.
Проверки пройдут как днем, так и ночью.
Рязанцев призвали не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые собираются в пьяном состоянии.