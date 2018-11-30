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11:05, 30 ноября 2018 96
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В пятницу и выходные в Рязани будут массово останавливать водителей

В пятницу и выходные в Рязани будут массово останавливать водителей

В пятницу и выходные в Рязани будут массово останавливать водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы в предстоящие дни проведут рейды по поиску пьяных водителей. Мероприятия пройдут, в том числе, на улицах областного и районных центров.

«Эта мера позволит охватить наибольшую территорию», — говорится в сообщении.

Проверки пройдут как днем, так и ночью.

Рязанцев призвали не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые собираются в пьяном состоянии.


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