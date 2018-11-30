Солотчинская школа-интернат отметила 45-летие

Коллектив Солотчинской школы-интерната поздравили с 45-летием. Торжественное мероприятие прошло в пятницу, 30 ноября, в рязанском дворце молодежи. Об этом сообщил
Учреждение с юбилейной датой поздравили глава города Юлия Рокотянская, и. о. главы администрации Сергей Карабасов, представители региональных органов власти, руководители силовых ведомств и предприятий.
Карабасов выразил признательность коллективу за добросовестный труд, высокий профессионализм, увлеченность и творчество, а также передал школе подарки от администрации города.
«Сегодня в школе есть все условия для обучения детей. Я хочу, чтобы вы знали, что администрация города совместно с правительством региона всегда будут помогать вам во всем, оказывать всевозможную поддержку, чтобы обеспечить воспитанников школы всем необходимым», — сказал и.о.главы администрации.
Для гостей праздника организовали большой концерт и чаепитие.