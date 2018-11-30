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14:26, 30 ноября 2018 558
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Шиловскому подростку не смягчили приговор за убийство и изнасилование женщины

Шиловскому подростку не смягчили приговор за убийство и изнасилование женщины

Фото: Pixabay.com

Шиловскому убийце не смягчили приговор за убийство, ограбление и изнасилование женщины. Рязанский областной суд после рассмотрения апелляции согласился с решением районного, сообщил телеканал «ТКР».

Напомним, молодого человека признали виновным в том, что он жестоко убил и обокрал свою знакомую в лесу. Следователи установили, что вечером 3 сентября 2017 года несовершеннолетний в лесу недалеко от деревни Макшеево Шиловского района напал на свою 54-летнюю знакомую.

Молодой человек несколько раз ударил женщину топором по голове, от чего она скончалась на месте.

После этого злоумышленник изнасиловал тело погибшей и забрал ее вещи — мобильный телефон, ведро с брусникой и 36 рублей.

Спрятав расчлененное тело в лесу, подросток скрылся с места происшествия.

В суде подсудимый признал вину лишь в лишении жизни потерпевшей. Суд, исследовав доказательства по делу, признал его виновным по всем составам преступления, действия его квалифицировал по пункту В части 4 статьи162, пункту З статьи 105 и части 1 статьи 244 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и шесть месяцев.


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