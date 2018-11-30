Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:47, 30 ноября 2018 2 773
 0    0

На сасовца завели дело за кражу рекламного баннера 2

На сасовца завели дело за кражу рекламного баннера

Сасовец украл рекламный баннер для утепления стены гаража. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию поступило сообщение о краже рекламного баннера со стены продуктового магазина в Сасове.

Местный житель случайно увидел баннер с рекламой магазина на стене гаража и вспомнил, что раньше видел это изображение на магазине. Ему это показалось странным и он сообщил в полицию.

Полицейские проверили эту информацию и выяснили, что к хищению рекламной конструкции из магазина причастен 33-летний житель города. Они дождались, когда хозяин гаража придет проведать свою постройку, а затем осмотрели помещение.

Злоумышленника задержали на месте. Краденое изъяли. Оказалось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до двух лет колонии.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:34, 30 ноября 2018
Представители Рязанского агроуниверситета встретились с послом Таджикистана
15:31, 30 ноября 2018
За год в Рязанской области выявили 248 ВИЧ-инфицированных
15:12, 30 ноября 2018
Российский судья выступил за легализацию однополых браков
14:29, 30 ноября 2018
Вслед за Рязанью прокуратура проверит питание в районных школах
13:55, 30 ноября 2018
Проект RZN.info о Брестской крепости выиграл премию «Легкий стиль»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Антирейтинг тринадцати только «отремонтированных» рязанских дворов

Антирейтинг тринадцати только «отремонтированных» рязанских дворов

RZN.info решил проверить, как преобразились дворы и куда потратили 115 миллионов рублей, отведенные по программе «Формирования современной городской среды».

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 17 ноября 2018 25 237
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
17:54, 25 ноября 2018 24 948
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
14:22, 22 ноября 2018 23 481
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 22 177
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 21 565
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 2
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум