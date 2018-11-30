На сасовца завели дело за кражу рекламного баннера

Сасовец украл рекламный баннер для утепления стены гаража. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В полицию поступило сообщение о краже рекламного баннера со стены продуктового магазина в Сасове.
Местный житель случайно увидел баннер с рекламой магазина на стене гаража и вспомнил, что раньше видел это изображение на магазине. Ему это показалось странным и он сообщил в полицию.
Полицейские проверили эту информацию и выяснили, что к хищению рекламной конструкции из магазина причастен 33-летний житель города. Они дождались, когда хозяин гаража придет проведать свою постройку, а затем осмотрели помещение.
Злоумышленника задержали на месте. Краденое изъяли. Оказалось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до двух лет колонии.