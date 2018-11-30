Рыбновцы придумают название новому сельскому кинотеатру

7 декабря в доме культуры в селе Костино
Глава местной администрации Михаил Панфилов рассказал, что договор уже заключили с кинопрокатчиком.
На оборудование нового кинозала из федерального бюджета выделили пять миллионов рублей. На эти средства купили экран, звуковое и 3D-оборудование. Кроме того, в зале оборудуют места для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Как отметила директор культурно-досугового центра Марина Костякова, в прокате будут такие же премьеры и новинки, как и в рязанских кинотеатрах. Планируется, что самый дорогой билет будет стоить не больше 200 рублей.
Она рассказала, что название кинотеатра до сих пор не выбрали.
«Мы объявляли в соцсетях конкурс на название кинозала и жители принимают в нем активное участие. Предложений было много, сейчас идет голосование за семь предложенных вариантов. Среди них есть „Дом кино“, „Киноград“, „Есенин“ и другие», — сказала Костякова.