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15:27, 30 ноября 2018 205
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Рыбновцы придумают название новому сельскому кинотеатру 1

Рыбновцы придумают название новому сельскому кинотеатру

Фото: Издательство «Пресса»

7 декабря в доме культуры в селе Костино откроется кинотеатр. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Глава местной администрации Михаил Панфилов рассказал, что договор уже заключили с кинопрокатчиком.

На оборудование нового кинозала из федерального бюджета выделили пять миллионов рублей. На эти средства купили экран, звуковое и 3D-оборудование. Кроме того, в зале оборудуют места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметила директор культурно-досугового центра Марина Костякова, в прокате будут такие же премьеры и новинки, как и в рязанских кинотеатрах. Планируется, что самый дорогой билет будет стоить не больше 200 рублей.

Она рассказала, что название кинотеатра до сих пор не выбрали.

«Мы объявляли в соцсетях конкурс на название кинозала и жители принимают в нем активное участие. Предложений было много, сейчас идет голосование за семь предложенных вариантов. Среди них есть „Дом кино“, „Киноград“, „Есенин“ и другие», — сказала Костякова.


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