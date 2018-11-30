Рязанского студента, впавшего в кому после избиения в общежитии, переведут на лечение в Москву

Студента рязанского педагогического колледжа Алексея Дудкина, который впал в кому после избиения в общежитии, переведут на лечение в Москву в начале декабря. Об этом RZN.info сообщили в региональном минздраве.
По оценкам медиков, состояние пострадавшего улучшилось. Он вышел из комы 8 ноября.
В пятницу, 30 ноября, специалисты проконсультировались с Центром нейрохирургии имени Бурденко и Научно-исследовательским институтом неотложной детской хирургии и травматологии, которым руководит Леонид Рошаль.
«Достигнута договоренность о переводе Алексея Дудкина на реабилитационное долечивание в стационар центра Рошаля», — сообщили в минздраве.
Напомним, 23 октября 16-летнего рязанца
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