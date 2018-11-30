Рязанский район признали самым безопасным в регионе по итогам конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». Об этом пишет ИД «
По словам начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрей Недельский, результаты работы отдела направляют в ГУ МЧС в течение года.
Среди сельских поселений первое место получило Варсковское сельское поселение.
Как отметил глава Варсковского сельского поселения Александр Гурин, в добровольной пожарной команде населенного пункат состоит около 80 человек.
«Cлучалось, что добровольцы наши приезжали даже раньше профессиональных пожарных», — сказал Гурин.
«Наша дружина укомплектована специальной одеждой, рукавами, гидрантами и прочими средствами пожаротушения. Выделили нам даже пожарный автомобиль, правда, старенький, но мы его восстановили и теперь он работает безотказно», — добавил он.