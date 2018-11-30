Российский судья выступил за легализацию однополых браков

Российский судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов высказался за легализацию однополых «партнерских отношений» в Рф. Об этом пишет газета «
Он заявил о праве россиян создавать «семейные отношения, отличающиеся от обычного понимания союза между мужчиной и женщиной», которые должны уважаться и защищаться государством.
Дедов высказался за легализацию «партнерских отношений» после того, как 27 ноября ЕСПЧ признал незаконными многочисленные случаи запрета проведения акций на территории России.
Европейский суд рассмотрел 51 такой случай с 2009 по 2014 год и признал их нарушениями права человека на свободу собраний и на правовую защиту. Однако судья Дедов добавил свое «особое мнение», где предложил решение.
«Я считаю, что компромисс и социальная гармония могли бы быть найдены на основе взаимного уважения прав человека и, в частности, прав меньшинств, которые не стремятся продвигать свой собственный образ жизни, а скорее добиваются признания своих гражданских прав», — заявил он.
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