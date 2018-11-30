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15:12, 30 ноября 2018 214
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Российский судья выступил за легализацию однополых браков

Российский судья выступил за легализацию однополых браков

Фото: Pixabay.com

Российский судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов высказался за легализацию однополых «партнерских отношений» в Рф. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Он заявил о праве россиян создавать «семейные отношения, отличающиеся от обычного понимания союза между мужчиной и женщиной», которые должны уважаться и защищаться государством.

Дедов высказался за легализацию «партнерских отношений» после того, как 27 ноября ЕСПЧ признал незаконными многочисленные случаи запрета проведения акций на территории России.

Европейский суд рассмотрел 51 такой случай с 2009 по 2014 год и признал их нарушениями права человека на свободу собраний и на правовую защиту. Однако судья Дедов добавил свое «особое мнение», где предложил решение.

«Я считаю, что компромисс и социальная гармония могли бы быть найдены на основе взаимного уважения прав человека и, в частности, прав меньшинств, которые не стремятся продвигать свой собственный образ жизни, а скорее добиваются признания своих гражданских прав», — заявил он.

Напомним, в Сасове запретили проводить гей-парад. ЛГБТ-активисты планировали провести 4 декабря двухчасовое шествие по городу.

Кроме того, гей-парад захотели провести в Касимове. Планировалось, что мероприятие посетят около 300 человек.

Администрации городов отказали организаторам в проведениях акций. Запрет обжалуют в судах.


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