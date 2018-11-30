Представители Рязанского агроуниверситета встретились с послом Таджикистана

В четверг, 29 ноября, представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева встретились с полномочным послом Таджикистана в России Имомуддином Сатторовым.
В состав делегации от университета вошли первый проектор Борычев, преподаватель Анисаров и председатель Объединения иностранных студентов РГАТУ Авсамадов Абдусамадбек.
Отмечается, что в настоящее время в университете обучается 90 граждан Таджикистана по таким направлениям, как: агроинженерия, лесное дело, технология продукции и организация общественного питания, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, агрохимия и агропочвоведение, агрономия, зоотехния, биология.
На встрече обсудили вопросы качества подготовки студентов из Таджикистана в РГАТУ, прохождения студентами производственных практик на предприятиях Рязанской области.
Стороны подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Консульство республики будет поддерживать своих студентов в решении проблем миграционного законодательства, а Рязанский агротехнологический университет проведет в Таджикистане профориентационную кампанию, чтобы привлечь новых абитуриентов.