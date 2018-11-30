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15:34, 30 ноября 2018 306

Представители Рязанского агроуниверситета встретились с послом Таджикистана

Представители Рязанского агроуниверситета встретились с послом Таджикистана

В четверг, 29 ноября, представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева встретились с полномочным послом Таджикистана в России Имомуддином Сатторовым.

В состав делегации от университета вошли первый проектор Борычев, преподаватель Анисаров и председатель Объединения иностранных студентов РГАТУ Авсамадов Абдусамадбек.

Отмечается, что в настоящее время в университете обучается 90 граждан Таджикистана по таким направлениям, как: агроинженерия, лесное дело, технология продукции и организация общественного питания, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, агрохимия и агропочвоведение, агрономия, зоотехния, биология.

На встрече обсудили вопросы качества подготовки студентов из Таджикистана в РГАТУ, прохождения студентами производственных практик на предприятиях Рязанской области.

Стороны подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Консульство республики будет поддерживать своих студентов в решении проблем миграционного законодательства, а Рязанский агротехнологический университет проведет в Таджикистане профориентационную кампанию, чтобы привлечь новых абитуриентов.


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