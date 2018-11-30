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10:56, 30 ноября 2018 371
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Полиция ищет очевидцев массового ДТП на Солотчинском шоссе

Полиция ищет очевидцев массового ДТП на Солотчинском шоссе

Полиция ищет очевидцев массового ДТП на Солотчинском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 22 ноября в 7:25 около дома №2 на Солотчинском шоссе. 36-летний рязанец на Ford Mondeo при выезде на «главную» столкнулся с Kia Sportage под управлением 44-летней женщины, а также со стоящими «четырнадцатой» и Lada Largus. Затем водитель Ford сбил 43-летнего водителя «четырнадцатой».

Пострадавшего госпитализировали.

Всех, кому известна информация о ДТП, попросили обращаться по номерам (4912) 29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.


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