Полиция ищет очевидцев массового ДТП на Солотчинском шоссе. Об этом сообщила
ДТП произошло 22 ноября в 7:25 около дома №2 на Солотчинском шоссе. 36-летний рязанец на Ford Mondeo при выезде на «главную» столкнулся с Kia Sportage под управлением 44-летней женщины, а также со стоящими «четырнадцатой» и Lada Largus. Затем водитель Ford сбил 43-летнего водителя «четырнадцатой».
Пострадавшего госпитализировали.
Всех, кому известна информация о ДТП, попросили обращаться по номерам (4912) 29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.