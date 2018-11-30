Доктор Бубновский научил рязанцев правильно дышать и развивать мышцы

Доктор Сергей Бубновский научил рязанцев правильно дышать и развивать мышцы. В четверг, 29 ноября, в областном центре прошел семинар основателя метода кинезитерапии.

Бубновский рассказал, что в 22 года он попал в автокатастрофу и перенес несколько операций. Врачи обещали ему, что он будет ходить только на костылях, однако доктор занялся реабилитацией сам и создал новый метод восстановления и лечения заболеваний костей и мышц.

«Современная медицина не изучает законов лечения болезни, а лишь сам недуг. Кроме того, медицина превращается в бизнес: дорогие уколы и лекарства. Болезни 21 века — от лекарств», — отмечает Бубновский.

По его словам, избавиться от болезней можно с помощью ресурсов организма — правильного дыхания, питания, упражнений и эмоций.

«Зачастую люди ничего не делают, чтобы победить болезни — им достаточно выпить таблетку и успокоить себя», — заявил профессор.

После лекции он пригласил несколько рязанцев на сцену и показал им несколько упражнений, которые применяются в центрах Бубновского. Он рассказал, что мышцы человека должны быть всегда в тонусе, чтобы выдерживать свой вес и напомнил о правильном дыхании.

«Дыхание — основа всего. Без еды человек может прожить месяц, без воды несколько дней, а без дыхания — минуту», — отметил доктор.

После интерактива он ответил на несколько вопросов от пришедших пациентов и пригласил их в рязанский центр Бубновского на Касимовском шоссе, дом №8 корпус 1. Он отметил, что там работают обученные врачи — кинезитерапевты и инструкторы.

«Задача у нас одна, чтобы человек восстановил трудоспособность. Жизнь проигрывает тот, кто не подготовился к старости», — заключил профессор.