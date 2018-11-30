Главный российский Дед Мороз попросил не загадывать на Новый год квартиры и машины, передает
«Не просите, пожалуйста, новых машин, квартир… Тот, кто загадывает на Новый год новую машину, встречает Новый год в одиночестве, стоя на МКАД в пробке», — сказал он.
Дед Мороз отметил, что счастье заключается в других, нематериальных вещах. «Для меня счастье — это когда вас понимают. И я мечтаю, чтобы все мы научились понимать друг друга», — добавил он.
Дед Мороз попросил заранее подготовить то желание, которое будет «самым-самым».