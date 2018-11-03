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8:37, 3 ноября 2018 729
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Вечером в пятницу в Рязани произошло два пожара с пострадавшими

Вечером в пятницу в Рязани произошло два пожара с пострадавшими

Вечером в пятницу, 2 ноября, в Рязани произошло два пожара, в которых пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 20:29 поступил сигнал о пожаре на Мервинском проезде. Сгорел деревянный дом с металлической кровлей. Есть пострадавший. Причина произошедшего и ущерб устанавливаются.

На место происшествия выезжали четыре человека на одном автомобиле.

В 22:00 загорелся двухэтажный кирпичный дом на улице Сережина Гора. На пожаре пострадал человек.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

На пожар выезжали 15 человек на пяти автомобилях.


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