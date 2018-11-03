Вечером в пятницу в Рязани произошло два пожара с пострадавшими

Вечером в пятницу, 2 ноября, в Рязани произошло два пожара, в которых пострадали люди. Об этом сообщила
В 20:29 поступил сигнал о пожаре на Мервинском проезде. Сгорел деревянный дом с металлической кровлей. Есть пострадавший. Причина произошедшего и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали четыре человека на одном автомобиле.
В 22:00 загорелся двухэтажный кирпичный дом на улице Сережина Гора. На пожаре пострадал человек.
Причины возгорания и ущерб устанавливаются.
На пожар выезжали 15 человек на пяти автомобилях.