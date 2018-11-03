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9:00, 3 ноября 2018 1 048
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В России потребовали запретить BlaBlaCar‍

В России потребовали запретить BlaBlaCar‍

Против российского представительства BlaBlaCar подали коллективный иск с требованием блокировки сервиса. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз межрегиональной общественной организации «Объединение автопассажирских перевозчиков».

Сервис обвинили в помощи нелегальным перевозчикам. Как отметили в сообщении, последние пользуются им, чтобы уйти от налогов, а пассажиров перевозят платно для «компенсации затрат на топливо».

В иске указано, что в сервисе нет информации о правах водителя, лицензии на пассажирские перевозки, состоянии здоровья и техническом состоянии транспортных средств.

Истцы попросили суд признать информацию, используемую на сайт и приложении, запрещенной. Сам сервис BlaBlaCar требуют внести в реестр запрещенных.

В прошлом году службу также пытался заблокировать Роскомнадзор.


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