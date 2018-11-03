В Краснодарском крае поезд столкнулся с грузовиком. Фото и видео

В Краснодарском крае поезд столкнулся с грузовиком между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщил
Авария произошла в субботу, 3 ноября, в 4:10 на регулируемом переезде. Водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал перед поездом Минск — Адлер.
Машинист экстренно затормозил, но расстояние было небольшим и транспортные средства столкнулись.
За медпомощью обратились 15 пассажиров поезда, среди которых трое детей.
Поезда сейчас двигаются по соседнему пути. Машиниста и помощника машиниста госпитализировали.
На месте происшествия работает полиция.