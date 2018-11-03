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9:19, 3 ноября 2018 797
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В Краснодарском крае поезд столкнулся с грузовиком. Фото и видео

В Краснодарском крае поезд столкнулся с грузовиком. Фото и видео

В Краснодарском крае поезд столкнулся с грузовиком между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщил сайт РЖД.

Авария произошла в субботу, 3 ноября, в 4:10 на регулируемом переезде. Водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал перед поездом Минск — Адлер.

Машинист экстренно затормозил, но расстояние было небольшим и транспортные средства столкнулись.

За медпомощью обратились 15 пассажиров поезда, среди которых трое детей.

Поезда сейчас двигаются по соседнему пути. Машиниста и помощника машиниста госпитализировали.

На месте происшествия работает полиция.


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