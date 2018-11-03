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15:31, 3 ноября 2018 418
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В Кораблине установили памятную доску кавалеру Ордена Славы

В Кораблине установили памятную доску кавалеру Ордена Славы

Фото: Издательство «Пресса»

В Кораблине установили памятную доску кавалеру Ордена Славы Константину Иванову. Об этом пишет издательство «Пресса».

Доска появилась на доме №27 по улице Маяковского, где он жил. На ее открытие пришли школьники, представители общественности и власти.

Константин Иванов удостоился трех орденов за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие в боях Великой Отечественной войны.

Ефрейтор участвовал в Параде Победы на Красной площади. В 1964 году он приехал из Ивановской области в Кораблино, работал на комбинате шелковых тканей и умер на рабочем месте, не дожив до пенсии.

Отмечается, что его имя увековечено в городах Иваново и Южа — на малой родине героя.


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