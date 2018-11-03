В Кораблине установили памятную доску кавалеру Ордена Славы Константину Иванову. Об этом пишет издательство «
Доска появилась на доме №27 по улице Маяковского, где он жил. На ее открытие пришли школьники, представители общественности и власти.
Константин Иванов удостоился трех орденов за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие в боях Великой Отечественной войны.
Ефрейтор участвовал в Параде Победы на Красной площади. В 1964 году он приехал из Ивановской области в Кораблино, работал на комбинате шелковых тканей и умер на рабочем месте, не дожив до пенсии.
Отмечается, что его имя увековечено в городах Иваново и Южа — на малой родине героя.