В баре в центре Рязани мужчина с пистолетом угрожал убить женщину

Полиция задержала 23-летнего мужчину, который в одном из баров угрожал 38-летней рязанке убийством. Об этом сообщила
Случай произошел в одном из баров на улице Семинарской. Мужчина с пневматическим пистолетом угрожал случайной знакомой убийством.
Полиция выехала на место происшествия и задержала злоумышленника. Им оказался 23-летний нетрезвый житель одного из сел Сараевского района.
У мужчины изъяли пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Ему грозит до двух лет лишения свободы.