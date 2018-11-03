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11:29, 3 ноября 2018 893
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В баре в центре Рязани мужчина с пистолетом угрожал убить женщину 1

В баре в центре Рязани мужчина с пистолетом угрожал убить женщину

Полиция задержала 23-летнего мужчину, который в одном из баров угрожал 38-летней рязанке убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Случай произошел в одном из баров на улице Семинарской. Мужчина с пневматическим пистолетом угрожал случайной знакомой убийством.

Полиция выехала на место происшествия и задержала злоумышленника. Им оказался 23-летний нетрезвый житель одного из сел Сараевского района.

У мужчины изъяли пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Ему грозит до двух лет лишения свободы.


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