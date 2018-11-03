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10:22, 3 ноября 2018 903
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Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на жизнь россиян

Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на жизнь россиян

Из-за глобального потепления южные регионы России могут пострадать от засухи, северные станут плодороднее, а полярным придется укреплять дома. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрия Дроздова.

Согласно оценкам климатологов, глобальное потепление продолжится. Это приведет к уменьшению площади морского льда в Арктике и таянию многолетней мерзлоты на большей части севера Европейской части России.

Как отметил Дроздов, причин думать, что изменения станут «катастрофичными», нет.

Он рассказал, что с нынешними темпами потепления, ландшафтные границы будут двигаться примерно на километр в год. В общей сложности до конца века они могут передвинуться на 100-200 километров.

Дроздов отметил, что из-за ослабления вечной мерзлоты жителям, живущим в этой зоне, придется реконструировать жилища.

По его словам, в некоторых районах станет чуть теплее, например, в Воронежской области. Тем не менее, как отметил Дроздов, самые северные зоны так и останутся в мерзлоте.

Ученый сказал, что ситуация будет непростой в переходной зоне около северного и полярного круга, где есть мерзлые и талые участки — там потепление будет самым заметным. Среди таких зон Дроздов назвал Норильск, Новый Уренгой, Надым, Салехард.

Несмотря на то, что ученый не назвал перемены критичными, он посоветовал готовиться к потеплению.

«Главное, с одной стороны, чтобы не было шапкозакидательства, что „так проживем“, а, с другой стороны, не пугаться, что „все пропало“. Надо объективно смотреть в будущее. Да, идет потепление, при нем такие-то регионы останутся мерзлыми и низкотемпературными, а где-то будет чуть потеплее и произойдет переход от мерзлоты к талым грунтам на поверхности. Соответственно, все должно строиться и эксплуатироваться с учетом этого», — подытожил Дроздов.


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