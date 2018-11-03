Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на жизнь россиян

Из-за глобального потепления южные регионы России могут пострадать от засухи, северные станут плодороднее, а полярным придется укреплять дома. Об этом передает РИА « Новости » со ссылкой на замдиректора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрия Дроздова.

Согласно оценкам климатологов, глобальное потепление продолжится. Это приведет к уменьшению площади морского льда в Арктике и таянию многолетней мерзлоты на большей части севера Европейской части России.

Как отметил Дроздов, причин думать, что изменения станут «катастрофичными», нет.

Он рассказал, что с нынешними темпами потепления, ландшафтные границы будут двигаться примерно на километр в год. В общей сложности до конца века они могут передвинуться на 100-200 километров.

Дроздов отметил, что из-за ослабления вечной мерзлоты жителям, живущим в этой зоне, придется реконструировать жилища.

По его словам, в некоторых районах станет чуть теплее, например, в Воронежской области. Тем не менее, как отметил Дроздов, самые северные зоны так и останутся в мерзлоте.

Ученый сказал, что ситуация будет непростой в переходной зоне около северного и полярного круга, где есть мерзлые и талые участки — там потепление будет самым заметным. Среди таких зон Дроздов назвал Норильск, Новый Уренгой, Надым, Салехард.

Несмотря на то, что ученый не назвал перемены критичными, он посоветовал готовиться к потеплению.

«Главное, с одной стороны, чтобы не было шапкозакидательства, что „так проживем“, а, с другой стороны, не пугаться, что „все пропало“. Надо объективно смотреть в будущее. Да, идет потепление, при нем такие-то регионы останутся мерзлыми и низкотемпературными, а где-то будет чуть потеплее и произойдет переход от мерзлоты к талым грунтам на поверхности. Соответственно, все должно строиться и эксплуатироваться с учетом этого», — подытожил Дроздов.