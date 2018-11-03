Трое рязанцев обманули нижегородских пенсионерок на сто тысяч

В Нижегородской области задержали троих рязанцев, которые обманывали пенсионеров. Об этом сообщила
Две рязанки 40 и 45 лет и 31-летний мужчина приезжали в отдаленные деревни Нижегородской области, где посещали дома женщин пенсионного возраста. Они действовали по «стандартной» схеме: мужчина отвлекал хозяйку, а остальные искали в жилище деньги, забирали их и скрывались с похищенным.
Деньгами обвиняемые распоряжались «по личному усмотрению».
В результате пострадали трое пенсионеров. Ущерб составил 101 тысячу 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование дела направили в суд.
Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.