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14:30, 3 ноября 2018 314
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Против изготовившего взрывчатку московского школьника возбудили дело

Против изготовившего взрывчатку московского школьника возбудили дело

Против московского школьника, которого заподозрили в изготовлении бомбы, возбудили уголовное дело. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает РИА «Новости».

Правоохранители задержали 14-летнего школьника, в доме у которого нашли самодельное взрывное устройство.

Дело возбудили по двум статьям. Решается вопрос об аресте подростка.

Ранее появилась информация, что подозреваемый связывался с 17-летним студентом, который устроил взрыв в здании ФСБ в Архангельске.

Напомним, в среду, 31 октября, в Архангельске прогремел взрыв.

Позже стало известно, что подросток, заложивший бомбу, умер от ранений. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.


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