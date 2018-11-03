Против изготовившего взрывчатку московского школьника возбудили дело

Против московского школьника, которого заподозрили в изготовлении бомбы, возбудили уголовное дело. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает РИА «
Правоохранители задержали 14-летнего школьника, в доме у которого нашли самодельное взрывное устройство.
Дело возбудили по двум статьям. Решается вопрос об аресте подростка.
Ранее появилась информация, что подозреваемый
Напомним, в среду, 31 октября, в Архангельске прогремел
Позже стало известно, что подросток, заложивший бомбу,