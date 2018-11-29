Водителям разрешили не устанавливать на машины знак «Шипы». Подписанное Дмитрием Медведевым постановление опубликовали на
Ранее нельзя было ездить на машине с шипованными шинами без специального знака.
В МВД считают, что знак «Шипы»
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Водителям разрешили не устанавливать на машины знак «Шипы». Подписанное Дмитрием Медведевым постановление опубликовали на
Ранее нельзя было ездить на машине с шипованными шинами без специального знака.
В МВД считают, что знак «Шипы»
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