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13:44, 29 ноября 2018 951
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Водителям разрешили не устанавливать на машины знак «Шипы» 1

Водителям разрешили не устанавливать на машины знак «Шипы»

Водителям разрешили не устанавливать на машины знак «Шипы». Подписанное Дмитрием Медведевым постановление опубликовали на сайте правительства.

Ранее нельзя было ездить на машине с шипованными шинами без специального знака.

В МВД считают, что знак «Шипы» потерял актуальность: он не позволяет однозначно судить о движениях машины зимой, а также ограничивает обзор с места водителя.


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