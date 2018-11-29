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10:52, 29 ноября 2018 1 559
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В Шацке на пожертвования открыли памятник Костычеву

В Шацке на пожертвования открыли памятник Костычеву

Фото: Издательство «Пресса»

В Шацке открыли памятник агрохимику и почвоведу Павлу Костычеву. Об этом пишет издательство «Пресса».

Новый памятник земляку расположен на пересечении улиц Красная площадь и Цюрупы.

На торжественном открытии присутствовали представители администрации, ветеранских и общественных организаций, школьники, студенты, жители района. Также присутствовали министр сельского хозяйства региона Дмитрий Филиппов, ректор рязанского агроуниверситета имени Костычева Николай Бышов, исполнительный директор «Ока Молоко» Александр Панин.

Новый памятник расположен на пересечении улиц Красная площадь и Цюрупы.

Напомним, памятник установили на пожертвования рязанцев.

В 2005 году на здании бывшего уездного училища в Шацке, где учился Костычев, ему открыли мемориальную доску.


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