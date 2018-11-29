В Рыбном открыли еще одно отделение МФЦ. Оно находится в микрорайоне Черемушки (улица Юбилейная, дом №6), сообщает издательство «
В новом помещении пока работают два специалиста. За три дня они обслужили около 20 человек.
«Многие приходили за консультацией по вопросам права собственности, недвижимости, самостоятельной регистрации на портале госуслуг», — рассказала специалист МФЦ Ирина Зайцева.
По ее словам, новый центр позволит сократить очереди в двух имеющихся: в центре Рыбного и в районе многоэтажек на улице Большой.