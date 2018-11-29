В Рязани на ремонт дома под снос потратили почти полтора миллиона рублей. Об этом в сюжете сообщила телекомпания « Город ».

В двухэтажном доме №5 на проезде Грибоедова сыплется штукатурка, лопаются трубы и гниет пол, несмотря на недавний капитальный ремонт. Он обошелся в 1 миллион 643 тысячи рублей. В итоге у здания красивый фасад, новая крыша и замененная канализация, однако внутри картина не изменилась.

«Грибок на стенах и вскрытые полы. Мы-то стерпим, но в отсеке, где мы находимся, живет ребенок-инвалид. Сейчас мы собираем деньги на ремонт коридора за свой счет», — рассказала одна из жительниц дома. На втором этаже ситуация немногим лучше, хотя, по словам рязанцев, обвалившаяся крыша, наспех закрытая фанерой, не внушает уверенности.

«Вот, если в углу сушилки упадет штукатурка, мы берем веник и убираем это все, что оттуда сыплется. Это хорошо, когда ремонт делают, но зачем это чинить, если потом все равно сносить», — отметил рязанец, упомянув, что дом планируют через четыре года снести, а людей расселить.

Несмотря на это, жители пытаются своими силами починить дом. Так, после капитального ремонта заменили канализацию, однако трубы отопления остались те же. Только на кухне на батарее стоит четыре хомута, которые рязанцы поставили сами.

В управляющей компании на жалобы жильцов отвечают отказом, ссылаясь на нехватку средств и материалов. Комментировать ситуацию с домом корреспонденту RZN.info в управлении отказались.