В женской консультации №1 появилось новое оборудование

В лаборатории женской консультации №1 установили новое оборудование. Об этом сообщил
Летом в лаборатории, которая является диагностическим отделением, сделали ремонт.
«Теперь, согласно требованиям, направленным на обеспечение личной и общественной безопасности, защиту окружающей среды организована функциональность всех кабинетов отделения, лицензирован кабинет для работы с иммунологическими и другими исследованиями», — пояснил главврач Александр Терещенко.
В лабораторию поставили автоматические анализаторы различного спектра и микроскопы. «Обновленное оборудование будет способствовать проведению более качественной диагностики для лечения женщин», — говорится в сообщении.
Фото группы минздрава «ВКонтакте»