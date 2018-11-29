В Горроще загорелся автомобиль

В четверг, 29 ноября, на улице 1-я линия произошел пожар. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в 14:20. Огонь повредил автомобиль. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На вызов выезжал один пожарный расчет.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В четверг, 29 ноября, на улице 1-я линия произошел пожар. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в 14:20. Огонь повредил автомобиль. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На вызов выезжал один пожарный расчет.
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