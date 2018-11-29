В ермишинской больнице у пенсионерки украли кошелек

В больнице Ермиши у пенсионерки украли кошелек. Об этом
У 80-летней женщины пропали более шести тысяч рублей. Полицейские опросили людей, которые сидели с ней в очереди. Подозреваемой оказалась 51-летняя жительница села Азеево. У нее дома нашли похищенный кошелек с деньгами. Его изъяли.
«Задержанная также приехала в райцентр на прием к врачу, но в очереди не удержалась от соблазна забрать кошелек из сумочки пожилой женщины, которая в эту минуту сидела задумавшись», — рассказали в пресс-службе.
На женщину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.