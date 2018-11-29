Сотрудники «Рязаньэнерго» дважды за три дня спасли людей из горящих домов

Сотрудники производственного отделения «Скопинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» дважды за три дня спасли людей из горящих домов. Об этом сообщили в пресс-службе филиала.
22 ноября бригада в составе мастера Константина Самсонова, водителя Алексея Масликова и электрослесарей Валерия Бирюкова и Михаила Яшкина работала в селе Поляны Скопинского района.
Проезжая мимо одного из частных домов, энергетики заметили дым, пробивающийся из-под крыши. Дверь в помещение оказалась закрытой. Через окно скопинцы увидели лежащую на полу женщину, выбили его, проникли в дом и вынесли пострадавшую на улицу.
24 ноября в ходе планового рейда группа по учету электроэнергии в составе руководителя Галины Евтюшкиной, инженеров Алексея Тесленкова, Владимира Суслова и контролера Михаила Безрукова, проезжая по деревне Московка, увидела дым, поднимающийся от одного из домов.
Энергетики знали, что там живет одинокая 90-летняя старушка. Увидев в приоткрытую дверь дома силуэт человека, они прошли в дом через плотную дымовую завесу и вовремя успели вывести женщину, так как огонь разгорался с большой силой.
Пожарные, быстро прибывшие к местам возгорания по вызовам энергетиков, потушили пламя, не дав ему перекинуться на соседние строения.
«Жизням спасенных на данный момент ничего не угрожает, но не подоспей вовремя помощь, пожилые женщины, одна из которых является инвалидом, не смогли бы ни вызвать спасателей, ни выбраться самостоятельно из горящих помещений», — рассказали в филиале.
Представители сельских поселений и жители выразили энергетикам благодарность за проявленную отвагу.