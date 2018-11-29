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19:03, 29 ноября 2018 233
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Рязанские силовики «предотвратили» захват склада боеприпасов террористами в Рыбном

Рязанские силовики «предотвратили» захват склада боеприпасов террористами в Рыбном

В среду, 28 ноября, в Рыбном прошли учения силовиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

По сценарию учения, около 8:00 группа преступников на автомобиле напала на склад с оружием, захватили боеприпасы и взяли в заложники двух сотрудников ведомственной охраны.

Выезду автомобиля преступников помешало подразделение антитеррора воинской части. Тогда террористы расположились в здании одного из складов. От ведения переговоров отказались и предприняли попытку прорыва с применением огнестрельного оружия, гранат и отвлекающего поджога.

В результате, преступников обезвредили, а заложников освободили. Затем разминировали все взрывные устройства, потушили очаг возгорания, а пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Учения продемонстрировали готовность оперативного штаба к планированию и проведению таких операций.


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