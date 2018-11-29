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11:21, 29 ноября 2018 1 767
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Семье мальчика, мать которого погибла в ДТП под Спасском, нужна помощь

Семье мальчика, мать которого погибла в ДТП под Спасском, нужна помощь

Фото: Издательство «Пресса»

Семье мальчика, мать которого погибла в ДТП под Спасском, нужна помощь. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Отмечается, что ребенку сделали операцию, сейчас он находится в детской областной клинической больнице. Шестилетнему мальчику предстоит долгая реабилитация. За пострадавшим будет ухаживать бабушка.

«Если вы хотите поддержать семью, можете направлять средства на карту бабушки — Егоровой Елены Владимировны, карта Сбербанка номер 2202 2002 6910 7338», — отметил источник.

Напомним, авария произошла в воскресенье, 25 ноября, в Спасском районе. Девушку на «десятке» занесло на «встречку», где она столкнулась с Land Cruiser Prado. Водитель погибла на месте, чтобы извлечь ее, спасателям пришлось разрезать автомобиль.


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