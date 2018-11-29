Семье мальчика, мать которого погибла в ДТП под Спасском, нужна помощь. Об этом сообщило издательство «
Отмечается, что ребенку сделали операцию, сейчас он находится в детской областной клинической больнице. Шестилетнему мальчику предстоит долгая реабилитация. За пострадавшим будет ухаживать бабушка.
«Если вы хотите поддержать семью, можете направлять средства на карту бабушки — Егоровой Елены Владимировны, карта Сбербанка номер 2202 2002 6910 7338», — отметил источник.
Напомним, авария произошла в воскресенье, 25 ноября, в Спасском районе. Девушку на «десятке» занесло на «встречку», где она