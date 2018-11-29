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12:02, 29 ноября 2018 223
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Сасовскому рецидивисту грозит до четырех лет колонии за ограбление торговой палатки

Сасовскому рецидивисту грозит до четырех лет колонии за ограбление торговой палатки

Сасовскому рецидивисту грозит до четырех лет колонии за ограбление торговой палатки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась продавщица торговой палатки, которая сообщила, что у нее похитили кошелек.

Полицейские установили, что злоумышленник вошел в палатку под видом покупателя. Пока женщина поправляла товар на полках, он схватил кошелек, и, угрожая продавщице расправой, выбежал на улицу.

Сотрудники полиции пролучили приметы подозреваемого. Вскоре наряд патрульно-постовой службы заметил среди прохожих мужчину, похожего по описанию в ориентировке.

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что к ограблению причастен 44-летний житель Сасовского района. Ранее он был судим за кражу и грабеж, три месяца назад он вернулся после отбывания наказания за очередное хищение.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.


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