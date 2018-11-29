Сасовскому рецидивисту грозит до четырех лет колонии за ограбление торговой палатки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В дежурную часть обратилась продавщица торговой палатки, которая сообщила, что у нее похитили кошелек.
Полицейские установили, что злоумышленник вошел в палатку под видом покупателя. Пока женщина поправляла товар на полках, он схватил кошелек, и, угрожая продавщице расправой, выбежал на улицу.
Сотрудники полиции пролучили приметы подозреваемого. Вскоре наряд патрульно-постовой службы заметил среди прохожих мужчину, похожего по описанию в ориентировке.
Злоумышленника задержали. Выяснилось, что к ограблению причастен 44-летний житель Сасовского района. Ранее он был судим за кражу и грабеж, три месяца назад он вернулся после отбывания наказания за очередное хищение.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.