С начала года в Рязани прошло около 350 спортивных мероприятий. Об этом сообщил и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов на заседании открытого дискуссионного клуба «Коловрат», говорится на
Среди наиболее ярких спортивных событий он выделил серию хоккейных турниров, состоявшихся на «Городских катках», легкоатлетический полумарафон «Рязанский кремль-2018»,
Карабасов рассказал, какую работу по обеспечению рязанцев местами для занятий спортом провели в 2018 году. По его словам, в Мемориальном парке завершается строительство освещенной
«В будущем году в Рязани на улице Зубковой начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Разрабатывается проект по благоустройству берега Рюминского пруда в ЦПКиО — аналога „Лесопарка“. Безусловно, создание таких крупных объектов привлечет к занятиям спортом еще больше горожан», — подчеркнул Карабасов.