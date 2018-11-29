Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:45, 29 ноября 2018 469
 0    0

С начала года в Рязани прошло около 350 спортивных мероприятий

С начала года в Рязани прошло около 350 спортивных мероприятий

С начала года в Рязани прошло около 350 спортивных мероприятий. Об этом сообщил и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов на заседании открытого дискуссионного клуба «Коловрат», говорится на сайте мэрии.

Среди наиболее ярких спортивных событий он выделил серию хоккейных турниров, состоявшихся на «Городских катках», легкоатлетический полумарафон «Рязанский кремль-2018», велопарад, собравший около пяти тысяч участников, фестиваль спорта «Евпатий Коловрат», приуроченный к празднованию Дня народного единства.

Карабасов рассказал, какую работу по обеспечению рязанцев местами для занятий спортом провели в 2018 году. По его словам, в Мемориальном парке завершается строительство освещенной лыжероллерной трассы протяженностью 2,5 км и шириной четыре метра; начали работу «Академия единоборств» и плавательный бассейн «Классика»; ведется реконструкция спорткомплекса «Локомотив»; открыты четыре маршрута здоровья «Терренкур», центр уличного спорта «Под мостом», где объединено 13 спортивных площадок.

«В будущем году в Рязани на улице Зубковой начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Разрабатывается проект по благоустройству берега Рюминского пруда в ЦПКиО — аналога „Лесопарка“. Безусловно, создание таких крупных объектов привлечет к занятиям спортом еще больше горожан», — подчеркнул Карабасов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:03, 29 ноября 2018
На здании РГУ имени Есенина установили мемориальную доску Солженицыну
12:58, 29 ноября 2018
Путин упростил получение льгот по оплате ЖКХ
12:35, 29 ноября 2018
Россия оказалась на первом месте по темпу распространения ВИЧ в Европе 1
12:02, 29 ноября 2018
Сасовскому рецидивисту грозит до четырех лет колонии за ограбление торговой палатки
11:49, 29 ноября 2018
Москвич каждые выходные убирает могилу Есенина. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Квартиры под налоговым прессом. В строительном союзе «Светлый» рассказали, как повышение НДС скажется на цене жилья

Квартиры под налоговым прессом. В строительном союзе «Светлый» рассказали, как повышение НДС скажется на цене жилья

С 1 января 2019 года ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в России поднимут до 20%.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 17 ноября 2018 25 198
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
17:54, 25 ноября 2018 24 147
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 6
14:22, 22 ноября 2018 22 903
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 21 929
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 21 219
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 2
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум